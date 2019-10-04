День учителя в Украине: праздничные картинки-поздравления
Традиционно День учителя в Украине празднуется в первое воскресенье октября. Официально День учителя приходится на воскресенье, 7 октября, впрочем учителя от учеников принимают поздравления в пятницу, 4 октября.
Всемирный день учителя стали праздновать 5 октября 1994 года по решению ЮНЕСКО. Однако в Украине этот праздник не имеет четко определенной даты, а отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.
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В этот день в школах и учебных заведениях ученики поздравляют своих учителей и преподавателей, дарят им цветы и теплые слова поздравлений. Этот день для учеников является довольно интересным, так как во многих школах введен День самоуправления, когда ученики старших классов берут на себя обязанности учителей и проводят уроки, чтобы на себе ощутить тяжелый учительский труд.
Картинки-поздравления с Днем учителя
Картинки с Днем учителя
День учителя 2019
Картинки с Днем учителя 2019
Открытки с Днем учителя
С Днем учителя
День учителя 2019
Картинки с Днем учителя 2019
Поздравления с Днем учителя
Картинки с Днем учителя 2019
Красивые картинки с Днем учителя
Картинки с Днем работников образования
Открытки с Днем учителя
Картинки с Днем учителя на украинском языке