День учителя в Украине: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Днем учителя 2019 в Украине – поздравления в картинках
Картинки с Днем учителя: праздничная подборка / Фото из открытых источников

Традиционно День учителя в Украине празднуется в первое воскресенье октября. Официально День учителя приходится на воскресенье, 7 октября, впрочем учителя от учеников принимают поздравления в пятницу, 4 октября.

Всемирный день учителя стали праздновать 5 октября 1994 года по решению ЮНЕСКО. Однако в Украине этот праздник не имеет четко определенной даты, а отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

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В этот день в школах и учебных заведениях ученики поздравляют своих учителей и преподавателей, дарят им цветы и теплые слова поздравлений. Этот день для учеников является довольно интересным, так как во многих школах введен День самоуправления, когда ученики старших классов берут на себя обязанности учителей и проводят уроки, чтобы на себе ощутить тяжелый учительский труд.

Картинки-поздравления с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
День учителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем учителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Открытки с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
С Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
День учителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем учителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Поздравления с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем учителя 2019

Картинки з Днем вчителя
Красивые картинки с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем работников образования

Картинки з Днем вчителя
Открытки с Днем учителя

Картинки з Днем вчителя
Картинки с Днем учителя на украинском языке

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: LifeStyle 24
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