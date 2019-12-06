6 декабря – день Вооруженных сил Украины: картинки-поздравления

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Картинки с Днем Вооруженных сил Украины / Фото из Twitter

6 декабря отмечают день Вооруженных сил Украины. Этот день, посвященный всем украинским военнослужащим, которые служили и продолжают служить в армии. Редакция LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям и желает всем защитникам и их семьям божьего благословения.

В этот день 1991 года был принят Закон "О Вооруженных силах Украины", а День Вооруженных сил Украины был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. В этот день во многих городах происходит торжественные возложения цветов к могилам солдат, божественная литургия, собрания, церемония вручения государственных наград и премий, а также концерты и другие праздничные мероприятия.

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Картинки-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины


6 декабря – День Вооруженных сил Украины


Открытки с 6 декабря


День Вооруженных сил Украины 2019


Картинки с Днем Вооруженных сил


День Вооруженных сил Украины – картинки


Картинки-поздравления ко Дню Вооруженных сил Украины


Картинки для поздравления мужчин


Картинки с Днем Вооруженных сил


6 декабря – День Вооруженных сил Украины

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Вооруженные силы Украины
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