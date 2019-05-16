День вышиванки – замечательный, самобытный праздник украинской культуры. Вышиванка всегда была и остается украинской святыней. Вышиванка символизирует в себе высокую мудрость, духовное богатство и связь поколений. Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают ежегодный День вышиванки, поэтому не забудьте надеть рубашку на учебу или на работу.

День вышиванки отмечают не только в Украине, но и в более чем 50 странах мира. В 2014 году праздник вышел за пределы нашей страны и стал Всемирным Днем Вышиванки. Нашу национальную одежду надевают звезды шоу-бизнеса, политики из разных уголков мира и знаменитости. Вышиванка стала не только идентификатором нашей страны, а и очень красивой и нарядной одеждой для многих людей. Поздравьте сегодня друзей и близких с этим праздничным днем.

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День вышиванки: лучшие картинки-поздравления



День вышиванки



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День вышиванки 2019: открытки

Всемирный день вышиванки



День вышиванки 2019: лучшие картинки

День вышиванки 2019: открытки

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