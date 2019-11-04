4 ноября – День железнодорожника: картинки-поздравления с праздником
В Украине 4 ноября отмечают праздник День железнодорожника. В этот же день в 1861 году на железнодорожный городской вокзал во Львове прибыл первый пассажирский поезд "Ярослав". Поезд был международного сообщения, поэтому из Вены ехал во Львов, пересекая польские города Краков и Перемышль.
Интересные факты о железной дороге
1. Железнодорожные пути "Укрзализныци" объединяют все области страны и насчитывают более 1,5 тысяч станций.
2. На украинской железной дороге работают более 375 тысяч работников.
3. Современная железная дорога Украины состоит из шести линий – Донецкой, Львовской, Одесской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской. Железнодорожное сообщение есть в каждой области страны.
4. Железнодорожники обслуживают 30 тысяч километров железнодорожных путей и 1684 станций.
6. В Украине железная дорога является основным путем грузоперевозок и одним из самых дешевых способов пассажирских перевозок.
Картинки с Днем железнодорожника
День железнодорожника в Украине
Картинки на День железнодорожника
Открытки с Днем железнодорожника
День железнодорожника в Украине 2019
Поздравление с Днем железнодорожника
Картинки с Днем железнодорожника