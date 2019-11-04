4 ноября – День железнодорожника: картинки-поздравления с праздником

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Картинки с Днем железнодорожника 2019 – поздравления в картинках
День железнодорожника в Украине / Фото из открытых источников

В Украине 4 ноября отмечают праздник День железнодорожника. В этот же день в 1861 году на железнодорожный городской вокзал во Львове прибыл первый пассажирский поезд "Ярослав". Поезд был международного сообщения, поэтому из Вены ехал во Львов, пересекая польские города Краков и Перемышль.

Интересные факты о железной дороге

1. Железнодорожные пути "Укрзализныци" объединяют все области страны и насчитывают более 1,5 тысяч станций.

2. На украинской железной дороге работают более 375 тысяч работников.

3. Современная железная дорога Украины состоит из шести линий – Донецкой, Львовской, Одесской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской. Железнодорожное сообщение есть в каждой области страны.

4. Железнодорожники обслуживают 30 тысяч километров железнодорожных путей и 1684 станций.

6. В Украине железная дорога является основным путем грузоперевозок и одним из самых дешевых способов пассажирских перевозок.

Картинки с Днем железнодорожника


День железнодорожника в Украине


Картинки на День железнодорожника


Открытки с Днем железнодорожника


День железнодорожника в Украине 2019


Поздравление с Днем железнодорожника


Картинки с Днем железнодорожника

blog_ava
4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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Теги: LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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