4 ноября – День железнодорожника: картинки-поздравления с праздником

День железнодорожника в Украине / Фото из открытых источников

В Украине 4 ноября отмечают праздник День железнодорожника. В этот же день в 1861 году на железнодорожный городской вокзал во Львове прибыл первый пассажирский поезд "Ярослав". Поезд был международного сообщения, поэтому из Вены ехал во Львов, пересекая польские города Краков и Перемышль.