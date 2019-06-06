День журналиста – лучшая подборка поздравлений в картинках

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Картинки с Днем журналиста - поздравления в картинках с праздником журналиста
День журналиста – лучшая подборка поздравлений в картинках / 24 канал

День журналиста в Украине празднуют 6 июня, начиная с 25 мая 1994 года. Это один из праздников в году для представителей "четвертой власти". В нашей статье вы можете найти лучшие картинки-поздравления с Днем журналиста.

День журналиста отмечается 6 июня не случайно. Именно в этот день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. Именно эта организация является крупнейшей в мире среди профессиональных работников СМИ.

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Однако, кроме этого праздника существует еще Всемирный день свободы прессы, который отмечают 3 мая а также День работников радио и телевидения – 6 ноября. Если среди ваших близких есть кто-то, кто работает в сфере медиа, выбирайте лучшие листовки-поздравления. Ведь работа журналиста не из легких, а доставить удовольствие, отправив картинку-поздравление очень просто.

Лучшие картинки-поздравления с днем ​​журналиста

День журналіста – найкращі привітання
День журналиста – лучшие поздравления

Картинки-привітання із днем журналіста
Картинки-поздравления с днем журналиста

День журналіста – привітання в картинках
День журналиста – поздравления в картинках
 

6 червня – День журналіста

6 июня – День журналиста

Картинки-привітання з днем журналіста
Картинки-поздравления с днем журналиста

Картинки-привітання із днем журналіста
Картинки-поздравление с днем журналиста

Картинки-привітання в день журналіста
Картинки-поздравления в день журналиста
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle СМИ Журналисты Традиции
Источник: LifeStyle 24
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