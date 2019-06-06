День журналиста – лучшая подборка поздравлений в картинках

День журналиста в Украине празднуют 6 июня, начиная с 25 мая 1994 года. Это один из праздников в году для представителей "четвертой власти". В нашей статье вы можете найти лучшие картинки-поздравления с Днем журналиста.

День журналиста отмечается 6 июня не случайно. Именно в этот день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. Именно эта организация является крупнейшей в мире среди профессиональных работников СМИ.

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Однако, кроме этого праздника существует еще Всемирный день свободы прессы, который отмечают 3 мая а также День работников радио и телевидения – 6 ноября. Если среди ваших близких есть кто-то, кто работает в сфере медиа, выбирайте лучшие листовки-поздравления. Ведь работа журналиста не из легких, а доставить удовольствие, отправив картинку-поздравление очень просто.

Лучшие картинки-поздравления с днем ​​журналиста



День журналиста – лучшие поздравления



Картинки-поздравления с днем журналиста



День журналиста – поздравления в картинках



6 июня – День журналиста



Картинки-поздравления с днем журналиста



Картинки-поздравление с днем журналиста