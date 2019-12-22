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Ханука 2019: картинки-поздравления с праздником

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Картинки с Днем Хануки / Фото из открытых источников

22 декабря у еврейского народа начинается Ханука – праздник победы добра над злом. Ханука – это праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, которое произошло при освящении храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Продлится праздник 8 дней до 30 декабря 2019 года.

По легенде, когда евреи поднялись на Храмовую гору после победы над войском, они нашли там масло для лампадки, которое смогло бы поддерживать огонь только один день. Однако чудом огонь пылал в золотом светильнике 8 дней. Поэтому в память об этом времени, весь еврейский народ каждый вечер в течение 8 дней зажигает по одной свече.

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В первый день – одну свечу, во второй день – вторую, в третий день – третью. Зажигание свечей продолжается до тех пор, пока не зажгутся все. Для этого действа используется специальный подсвечник – ханукия.

Картинки с праздником Хануки

Картинки зі святом Ханука
Картинки с Ханукой

Картинки зі святом Ханука
На Хануку пекут пончики

Картинки зі святом Ханука
Красивые картинки с Ханукой

Картинки зі святом Ханука
Ханука 2019

Картинки зі святом Ханука
22 декабря – начало Хануки

Картинки зі святом Ханука
Картинки на Хануку

Картинки зі святом Ханука
Ханука 2019

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Новости Израиля Религия
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