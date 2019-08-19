Яблочный Спас: праздничные картинки-поздравления

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С Яблочным Спасом 2019 – картинки поздравления 19 августа 2019
Яблочный Спас 2019: праздничные картинки / www.segodnya.ua

Яблочный Спас традиционно христиане отмечают 19 августа. С приходом Яблочного Спаса все начинают готовиться к осени. Дни становятся короче и холоднее.

Яблочный Спас имеет еще одно название – Преображение Господне. Христиане называют этот день Спасом на горе, именно в этот день за 40 дней до распятия Христа, Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор.

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Когда Иисус начал молиться, его лицо озарило ярким светом, а одежда стала белоснежной. В этот миг он осознал, что ему придется умереть во имя людей, и умирать придется мученической смертью, но придет момент, когда он сможет воскреснуть.

Когда ученики спустились с горы, Христос велел собрать яблоки, чтобы он смог их освятить. После этого события христиане начали праздновать Яблочный Спас, собирая в корзину спелые яблоки и освящая их в церквях. Поэтому не забудьте в этот великий праздник поздравить своих родных и близких.

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Картинки с Яблочным Спасом


Поздравления с Яблочным Спасом


Картинки с Яблочным Спасом 2019


Картинки с Яблочным Спасом


Яблочный Спас 2019


Яблочный Спас


Картинки с Яблочным Спасом


Поздравления с Яблочным Спасом


Яблочный Спас 


Яблочный Спас 2019

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Теги: Новости Украины LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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