Поздравления с Крещением: подборка праздничных картинок

Светлый праздник Крещения Господня или Иордан, как говорят в народе, христиане празднуют 19 января. В этот день все идут в церковь на литургию, чтобы освятить воду, которая имеет целебные свойства и способна храниться весь год. Поэтому в этот последний день рождественских праздников, не забудьте поздравить близких и родных красивейшими поздравлениями в картинках.