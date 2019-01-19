Поздравления с Крещением: подборка праздничных картинок
Светлый праздник Крещения Господня или Иордан, как говорят в народе, христиане празднуют 19 января. В этот день все идут в церковь на литургию, чтобы освятить воду, которая имеет целебные свойства и способна храниться весь год. Поэтому в этот последний день рождественских праздников, не забудьте поздравить близких и родных красивейшими поздравлениями в картинках.
Картинки-поздравления с Крещением:
Картинки поздравления с Крещением
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Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
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Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
Картинки поздравления с Крещением
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Картинки поздравления с Крещением