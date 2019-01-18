Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником: лучшая подборка
18 января 2019 года христиане отмечают Второй святой вечер или Крещенский вечер. 18 января также называют голодной кутьей, по обычаю, хозяйка должна приготовить постный ужин, такой как и на первый Сочельник, однако не так торжественно. Вы можете выбрать картинки-поздравления для самых близких.
Поздравления с Крещением 2019 в картинках
Крещение 2019 в картинках
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Крещение 2019 в картинках
Крещение 2019 в картинках
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Источник: 24 Канал
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