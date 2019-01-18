Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником: лучшая подборка

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Картинки с Крещенским Сочельником - поздравления 18 января 2019
Картинки-поздравления с Щедрым вечером: лучшая подборка / 24 Канал

18 января 2019 года христиане отмечают Второй святой вечер или Крещенский вечер. 18 января также называют голодной кутьей, по обычаю, хозяйка должна приготовить постный ужин, такой как и на первый Сочельник, однако не так торжественно. Вы можете выбрать картинки-поздравления для самых близких.

Поздравления с Крещением 2019 в картинках


Крещение 2019 в картинках

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Крещение 2019 в картинках​

Водохреща 2019 у картинках
Крещение 2019 в картинках

Водохреща 2019 у картинках
Крещение 2019 в картинках

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Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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