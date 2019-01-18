Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником: лучшая подборка

18 января 2019 года христиане отмечают Второй святой вечер или Крещенский вечер. 18 января также называют голодной кутьей, по обычаю, хозяйка должна приготовить постный ужин, такой как и на первый Сочельник, однако не так торжественно. Вы можете выбрать картинки-поздравления для самых близких.