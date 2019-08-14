Медовый Спас: праздничные картинки-поздравления с Маковеем

14 августа верующие отмечают Маковея или Медовый Спас. Семьи в этот день отправляются в церковь на службу, где освящают мед и мак, а когда возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом.

Мак, который освящают в церкви надо использовать для охраны дома и как защиту скота от нечистой силы. Головки мака также кладут маленьким детям под подушку, которые плохо спят.

Читайте также: Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса

Освященной водой в церкви принято окропить углы дома чтобы избавиться от сглаза. Говорят, что святая вода помогает вылечить болезни. В народе этот день принято угощать гостей блюдами из мака и из меда. Поздравьте своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными картинками.

Картинки с Медовым Спасом:



Открытки с Медовым Спасом



Маковея 2019

Поздравления с Маковеем



Картинки с Медовым Спасом 2019



Медовый Спас 2019

Поздравления с Маковеем