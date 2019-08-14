Медовый Спас: праздничные картинки-поздравления с Маковеем

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С Маковеем 2019 или Медовым Спасом – картинки поздравления 14 августа 2019
Картинки-поздравления с Медовым Спасом / liza.ua

14 августа верующие отмечают Маковея или Медовый Спас. Семьи в этот день отправляются в церковь на службу, где освящают мед и мак, а когда возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом.

Мак, который освящают в церкви надо использовать для охраны дома и как защиту скота от нечистой силы. Головки мака также кладут маленьким детям под подушку, которые плохо спят.

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Освященной водой в церкви принято окропить углы дома чтобы избавиться от сглаза. Говорят, что святая вода помогает вылечить болезни. В народе этот день принято угощать гостей блюдами из мака и из меда. Поздравьте своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными картинками.

Картинки с Медовым Спасом:


Открытки с Медовым Спасом


Маковея 2019

Поздравления с Маковеем


Картинки с Медовым Спасом 2019


Медовый Спас 2019

Поздравления с Маковеем

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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