Картинки-поздравления с Масленицей: лучшая подборка

Веселый праздник Масленица отмечают сегодня, 4 марта. Народные гулянья продлятся до 10 марта. Мы подготовили для вас картинки-поздравления, чтобы вы поздравили родных и близких с праздником, который символизирует проводы зимы и ожидание весны.