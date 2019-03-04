Картинки-поздравления с Масленицей: лучшая подборка

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Картинки с Масленицей 2019 - открытки поздравления с Масленицей 2019
Картинки-поздравления с Масленицей / promoloko.com.ua

Веселый праздник Масленица отмечают сегодня, 4 марта. Народные гулянья продлятся до 10 марта. Мы подготовили для вас картинки-поздравления, чтобы вы поздравили родных и близких с праздником, который символизирует проводы зимы и ожидание весны.

Празднование Масленицы привязано к Пасхе. Чтобы узнать дату Масленицы, нужно от даты Пасхи высчитать 48 дней – это Великий пост, а потом еще неделю – это и будет Масленица.

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Картинки-поздравления на Масленицу


Картинки на Масленицу


Масленица – праздник весны


Поздравления на Масленицу

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Масленица 2019 года



Масленица


Картинки на Масленицу

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Масляна 2019
Масленица 2019

Картинки з Масляною
Картинки с Масленицей

Масляна 2019
Масленица 2019​

Привітання з Масляною
Поздравление с Масленицей
 

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Теги: Традиции LifeStyle Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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