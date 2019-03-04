Картинки-поздравления с Масленицей: лучшая подборка
Веселый праздник Масленица отмечают сегодня, 4 марта. Народные гулянья продлятся до 10 марта. Мы подготовили для вас картинки-поздравления, чтобы вы поздравили родных и близких с праздником, который символизирует проводы зимы и ожидание весны.
Празднование Масленицы привязано к Пасхе. Чтобы узнать дату Масленицы, нужно от даты Пасхи высчитать 48 дней – это Великий пост, а потом еще неделю – это и будет Масленица.
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Картинки-поздравления на Масленицу
Картинки на Масленицу
Масленица – праздник весны
Поздравления на Масленицу
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Масленица 2019 года
Масленица
Картинки на Масленицу
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Масленица 2019
Картинки с Масленицей
Масленица 2019
Поздравление с Масленицей