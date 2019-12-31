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Картинки-поздравления с Новым 2020 годом: яркая подборка

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Картинки-поздравления с Новым годом / pmg.ua

К Новому 2020 году осталось совсем немного! Присылайте яркие картинки-поздравления, с помощью которых вы сможете передать свою любовь и внимание родным и друзьям.

2020 год по восточному календарю пройдет под знаком белой металлической крысы. Крыса – это первое животное в списке восточных знаков. Поэтому именно этот грызун открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.

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По прогнозам астрологов, старайтесь в Новом году уделять время себе и семье, заботиться о своем здоровье, достигать поставленных целей, быть целеустремленным, а также упрямым и четким. Советуем вам начать с поздравлений с Новым 2020 годом для друзей и близких.

Картинки-поздравления с Новым годом 2020

Привітання з Новим роком
Картинки с Новым годом

Привітання з Новим роком
Картинки с Новым годом 2020

Привітання з Новим роком
Картинки с Новым годом 2020 годом

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Привітання з Новим рокомКартинки-поздравления в год Белой металлической крысы

Привітання з Новим роком
Милые картинки с Новым годом

Привітання з Новим рокомПоздравления в год Крысы

Привітання з Новим рокомКартинки с Новым годом

Привітання з Новим рокомПоздравления для друзей и близких

Привітання з Новим рокомПоздравления с Новым 2020 годом

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новогодние праздники Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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