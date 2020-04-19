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Пасха 2020: лучшие картинки-поздравления

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Картинки-поздравления с Пасхой 2020 / LifeStyle 24

19 апреля украинцы празднуют большой религиозный праздник – Пасху. Этот день считается одним из важнейших христианских праздников. Для украинцев Пасха – праздник радости, тепла и семейного уюта.

На Пасху в Украине принято здороваться христианскими словами "Христос Воскрес!", а отвечают "Воистине Воскрес!". Светлое Воскресение Христово является символом вечной жизни, победы над смертью и очищением от грехов.

​К теме Дома, в церкви или с семьей: где вы проведете Пасху – опрос

Так, в этом году украинцы не имеют возможности поехать в гости к родителям, бабушке с дедушкой, или даже семье в связи с карантином, предлагаем отправить близким поздравительную открытку с Пасхой.

Картинки-поздравления с Пасхой


Картинки-поздравления с Пасхой 2020


Картинки с Пасхой


Поздравления с Пасхой


 


Картинки с Пасхой


Картинки с Пасхой


Поздравления с Пасхой


Картинки с Пасхой


Поздравления с Пасхой 2020


Картинки с Пасхой 2020


Картинки с Пасхой 


Поздравления с Пасхой


Картинки с Пасхой 2020


Картинки с Пасхой 


Картинки-поздравления с Пасхой 


Картинки с Пасхой


Поздравления с Пасхой

Автор: Квитослава Туз
Теги: Пасха LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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