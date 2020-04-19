Пасха 2020: лучшие картинки-поздравления

19 апреля украинцы празднуют большой религиозный праздник – Пасху. Этот день считается одним из важнейших христианских праздников. Для украинцев Пасха – праздник радости, тепла и семейного уюта.

На Пасху в Украине принято здороваться христианскими словами "Христос Воскрес!", а отвечают "Воистине Воскрес!". Светлое Воскресение Христово является символом вечной жизни, победы над смертью и очищением от грехов.

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Так, в этом году украинцы не имеют возможности поехать в гости к родителям, бабушке с дедушкой, или даже семье в связи с карантином, предлагаем отправить близким поздравительную открытку с Пасхой.

Картинки-поздравления с Пасхой



Картинки-поздравления с Пасхой 2020



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой







Картинки с Пасхой



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой 2020



Картинки с Пасхой 2020



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой 2020



Картинки с Пасхой



Картинки-поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой