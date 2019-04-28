Картинки поздравления с Пасхой: лучшая подборка

28 апреля мы празднуем самый большой религиозный праздник – Воскресение Христово. Для украинцев Пасха – это светлый праздник, полный любви, радости и семейного уюта. LifeStyle 24 предлагает вам лучшие картинки-поздравления для друзей и близких.

Пасха является символом вечной жизни, победы над смертью и очищения от грехов. Праздник Воскресения Христова всегда сопровождается ароматом душистого маминого или бабушкиного кулича, писанками, фигурками кроликов и ягнят, торжественными церковными всеночными службами, традициями ходить друг к другу в гости и христианскими словами "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". Поздравляйте открытками своих близких с этим светлым и прекрасным днем.

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Картинки-поздравления с Пасхой:



Картинки с Пасхой



Красивые поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой 2019



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой



Картинки-поздравления с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой 2019



Поздравления с Пасхой 2019



Картинки с Пасхой 2019



Поздравления с Пасхой 2019



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки с Пасхой



Поздравления с Пасхой



Картинки-поздравления с Пасхой 2019