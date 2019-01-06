Поздравления с Рождеством в картинках – лучшая подборка

309 Читати новину українською
Поздравления с Рождеством в картинках – картинки с Рождеством Христовым 2019
Поздравления с Рождеством в картинках – лучшая подборка / Unsplash

Рождество – семейный праздник. Ежегодно, в этот день за общим столом собираются все, кто дорог сердцу. Однако есть те, которые далеко и их тоже хочется поздравить. Мы собрали лучшие картинки-поздравления с Рождеством, которые так легко отправить в СМС-ке.

Поздравления с Рождеством 2019 в картинках

Читайте также: 12 блюд на Сочельник

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Открытки-поздравления с Рождеством 2019​

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Открытки-поздравления с Рождеством 2019

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Открытки-поздравления с Рождеством 2019

Читайте также: Что подарить на Рождество 2018: полезные гаджеты

Листівки -привітання із Різдвом 2019
Открытки-поздравления с Рождеством 2019

Листівки-привітання із Різдвом 2019
Открытки-поздравления с Рождеством 2019

Читайте также: Традиционная кутья: как правильно готовить блюдо и что стоит подать на рождественский стол


 

Счастливого Рождества!

Теги: Рождество LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
664
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
2955
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7931
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 1841
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
1373
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
71435
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук