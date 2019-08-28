Красивые поздравления в картинках с Днем Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 28 августа. Это один из 12-ти крупнейших праздников у христиан, во время которого принято ходить на литургию и молиться.

Все апостолы собрались у ее ложа, чтобы провести ее на тот свет. В день смерти Богородицы сам Господь пришел, чтобы забрать ее душу. Тело Богородицы похоронили в пещере, а через три дня обнаружили, что его там нет. Тогда Пресвятая Дева явилась апостолам и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни".

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Лучшие поздравления в картинках с Днем Пресвятой Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

Поздравления в картинках ко Дню Богородицы

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Поздравления в картинках ко Дню Богородицы