24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Картинки с Вербным воскресеньем 2020: лучшая подборка

- Читати новину українською
Вербное воскресенье 2020 / Фото из открытых источников

12 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье – день, когда все освящают в храмах ивовые веточки. В этот день после завершения богослужения существует добрая традиция "бить" друг друга ивовыми ветвями, говоря: "Не я бью, верба бьет. Отныне через неделю будет Пасха".

Вход Господень в Иерусалим – христианский праздник, который отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе. В этот день Христос въехал в Иерусалим, где люди поклонялись ему и приставляли к ногам пальмовые ветви. Однако в тех странах, где пальмы не растут, используют ивовые ветви.

К теме Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

Ивовое дерево в древности считалось волшебным и символическим деревом, на котором отдыхали добрые духи, потому ива и приносила счастье в семьи.

Если в этот праздничный день вы находитесь далеко от своих родных и близких – побалуйте их яркой и красивой картинкой.

Картинки поздравления с Вербным воскресеньем


Картинки поздравления с Вербным воскресеньем


Поздравления с Вербным воскресеньем


Картинки с Вербным воскресеньем


Картинки с Вербным воскресеньем 2020


Картинки с Вербным воскресеньем


Картинки поздравления с Вербным воскресеньем 2020


Картинки с Вербным воскресеньем


Поздравления с Вербным воскресеньем 2020


Красивые картинки с Вербным воскресеньем


Картинки поздравления с Вербным воскресеньем


Вербное воскресенье 2020


Картинки на Вербное воскресенье


Картинки поздравления с Вербным воскресеньем


Картинки с Вербным воскресеньем

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Пасха Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Комментарии

Читайте также

сегодня , 00:45 Сколько украинцев больны COVID-19 за границей – новые данные МИД: выздоровели еще 4 человека
Лікування 36218
сегодня , 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 75364
сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
Новини України 52590
сегодня , 04:56 Пример для Украины: как в Польше и карантин не нарушили, и пасхальные корзины освятили – видео
Новини світу 24648
11 апреля , 22:36 Белла Хадид устроила эротическую съемку для известного глянца дома: смелые фото 18+
Новини шоу-бізнесу 5318
сегодня , 09:00 12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 1654
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
Новини України 38205
сегодня , 05:05 Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 2452
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
11 апреля 10:32 Алессандре Амбросио – 39! 4 секрета красоты от экс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 апреля 18:30 Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Юлія Михайлова
10 апреля 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
10 апреля 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба
10 апреля 12:42 Что делать на карантине, когда скучно: интересные идеи
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей