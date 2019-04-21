Вербное воскресенье 2019: лучшие картинки-поздравления

Вербное воскресенье в 2019 году православные христиане отмечают 21 апреля, а празднуют Пасху в 2019 году – 28 апреля. Мы подготовили для вас картинки-поздравления, чтобы вы могли поздравить друзей и близких с этим светлым и прекрасным днем.

Воскресенье за неделю перед Пасхой называется Вербным или шуточным. В этот день Христос въехал в Иерусалим, а миряне устилали ему дорогу пальмовыми ветками. В Вербное воскресенье святят вербные ветви и хранят их весь год в доме. Молодые девушки и парни после богослужения около церкви говорят: "Шутка бьет – не я бью, теперь через неделю будет у нас Пасха!". Читайте также: Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине Картинки-поздравления на Вербное воскресенье 2019:

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем

Картинки с Вербным воскресеньем

Поздравления с Вербным воскресеньем

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Картинки с Вербным воскресеньем 2019

Поздравления с Вербным воскресеньем Читайте также: Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Картинки с Вербным воскресеньем

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем

Вербное воскресенье 2019

Картинки на Вербное воскресенье Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем

Картинки с Вербным воскресеньем

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019