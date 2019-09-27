Воздвижение Креста Господня: праздничные картинки-поздравления
27 сентября православные христиане всего мира отмечают Воздвижение Креста Господня. Именно в этот день возле Голгофы нашли крест, на котором распяли Иисуса. Мы подобрали для вас картинки-поздравления с этим праздником.
27 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник – Воздвижение Креста Господня. Название праздника Воздвижения означает – Подъем и указывает на особо торжественный обряд почитания и прославления Святого Креста.
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Народные приметы гласят, что на воздвиженье осень передает свои права зиме. В этот день верующие идут в храм, чтобы должным образом почтить Господа за его самопожертвование.
Не забудьте поздравить своих родных с этим праздником. 24 канал собрал для вас подборку красивых картинок-поздравлений.
Картинка с поздравлением с Воздвижением
Воздвижение – один из величайших праздников православных
В этот день с особым почтением поклоняются Кресту
Праздник Воздвижение отмечают 27 сентября
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Картинка-поздравление
Верующие с особым почтением кланяются на Воздвижение Креста
Праздник Воздвижение Креста Господня 2019