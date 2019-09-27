Воздвижение Креста Господня: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Воздвижением 2019 – поздравления в картинках 27 сентября 2019
Воздвижения - одно из самых больших православных праздников / unsplash.com

27 сентября православные христиане всего мира отмечают Воздвижение Креста Господня. Именно в этот день возле Голгофы нашли крест, на котором распяли Иисуса. Мы подобрали для вас картинки-поздравления с этим праздником.

27 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник – Воздвижение Креста Господня. Название праздника Воздвижения означает – Подъем и указывает на особо торжественный обряд почитания и прославления Святого Креста.

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Народные приметы гласят, что на воздвиженье осень передает свои права зиме. В этот день верующие идут в храм, чтобы должным образом почтить Господа за его самопожертвование.

Не забудьте поздравить своих родных с этим праздником. 24 канал собрал для вас подборку красивых картинок-поздравлений.

Воздвиження Хреста Господнього
Картинка с поздравлением с Воздвижением

Воздвиження Хреста
Воздвижение – один из величайших праздников православных

Воздвиження
В этот день с особым почтением поклоняются Кресту

Свято Воздвиження
Праздник Воздвижение отмечают 27 сентября

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Картинка з привітанням з Воздвиженням
Картинка-поздравление

Воздвиження Хреста
Верующие с особым почтением кланяются на Воздвижение Креста

Воздвиження Хреста
Праздник Воздвижение Креста Господня 2019

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Теги: LifeStyle Религия Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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