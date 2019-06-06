Вознесение Христово: лучшие картинки-поздравления

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Картинки с Вознесением Господним 2019 - поздравления-картинки с праздником
Вознесение Господне / prozoro.info

Вознесение Господа Иисуса Христа празднуется христианами всего мира на 40-й день после праздника Воскресения Господня. В 2019 году этот праздник отмечают в четверг, 6 июня. Поздравьте родных и близких с этим светлым днем.

Украинцы имеют немало традиций, связанных с этим праздником. В частности, большинство связаны с тем, что нельзя делать в этот день. В период от Пасхи до Вознесения особенно украинцы привечали нищих и больных – они им раздавали милостыню. Поэтому нельзя было мусорить на улице и плевать, потому что ненароком попадете в Иисуса, или Он это заметит, будучи в обличье нищего.

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По народным приметам, то это молиться – считается, что именно в этот день Господь особенно слышит все просьбы верующих, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о жизненно необходимом, но не богатстве.

Не забывали украинцы и приметы относительно погоды: если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель. А как пойдет дождь на Вознесение – то будет шесть недель идти. Украинцы верили, что именно после Вознесения Господня лето вступает в свои права.

Картинки-поздравления с Воскресением Господним

ВознесінняВознесение Господне 2019

ВознесінняВознесение 2019

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Вознесіння
Вознесение Христово 2019

Вознесіння
Картинки с Вознесением

Вознесіння
Вознесение Христово

Вознесіння
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Вознесіння
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Вознесіння
Картинки с Вознесением

ВознесінняКартинки с Вознесением

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Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день
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Теги: LifeStyle Традиции Религия
Источник: LifeStyle 24
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