Вознесение Христово: лучшие картинки-поздравления

Вознесение Господа Иисуса Христа празднуется христианами всего мира на 40-й день после праздника Воскресения Господня. В 2019 году этот праздник отмечают в четверг, 6 июня. Поздравьте родных и близких с этим светлым днем.

Украинцы имеют немало традиций, связанных с этим праздником. В частности, большинство связаны с тем, что нельзя делать в этот день. В период от Пасхи до Вознесения особенно украинцы привечали нищих и больных – они им раздавали милостыню. Поэтому нельзя было мусорить на улице и плевать, потому что ненароком попадете в Иисуса, или Он это заметит, будучи в обличье нищего.

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По народным приметам, то это молиться – считается, что именно в этот день Господь особенно слышит все просьбы верующих, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о жизненно необходимом, но не богатстве.

Не забывали украинцы и приметы относительно погоды: если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель. А как пойдет дождь на Вознесение – то будет шесть недель идти. Украинцы верили, что именно после Вознесения Господня лето вступает в свои права.

Картинки-поздравления с Воскресением Господним

Вознесение Господне 2019

Вознесение 2019

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Вознесение Христово 2019



Картинки с Вознесением



Вознесение Христово



Картинки с праздником Вознесения



Поздравление з Вознесением



Картинки с Вознесением

Картинки с Вознесением