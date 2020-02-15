Сретение Господне: праздничные картинки

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. Это один из 12 важнейших праздников в году. Этот день символизирует не только встречу старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом, но и встречу лета и весны.

В этот праздник вспоминается евангельское событие, когда на 40-й день после рождения Христа, его земные родители – Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. В этот день верующим рекомендуется пойти в церковь и освятить свечи, которые называются "сретенскими". Во время пожаров или стихийных бедствий они оберегают дом от беды. Поздравьте родных и близких с праздником Сретения Господня! Читайте также: Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника Картинки со Сретением Господним

Картинки с праздником

Встреча зимы и лета

Сретение Господне

Сретение Господне 2020

Картинки с Сретением

Картинки с праздником

Сретение Господне