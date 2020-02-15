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Сретение Господне: праздничные картинки

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Картинки со Сретением Господнем / Фото из открытых источников

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. Это один из 12 важнейших праздников в году. Этот день символизирует не только встречу старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом, но и встречу лета и весны.

В этот праздник вспоминается евангельское событие, когда на 40-й день после рождения Христа, его земные родители – Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. В этот день верующим рекомендуется пойти в церковь и освятить свечи, которые называются "сретенскими". Во время пожаров или стихийных бедствий они оберегают дом от беды. Поздравьте родных и близких с праздником Сретения Господня!

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Картинки со Сретением Господним

Картинки зі святом
Картинки с праздником

Картинки зі святом
Встреча зимы и лета

Картинки зі святом
Сретение Господне

Картинки зі святом
Сретение Господне 2020

Картинки зі святом
Картинки с Сретением

Картинки зі святом
Картинки с праздником

Картинки зі святом
Сретение Господне

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
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