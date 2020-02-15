Сретение Господне: праздничные картинки
15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. Это один из 12 важнейших праздников в году. Этот день символизирует не только встречу старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом, но и встречу лета и весны.
В этот праздник вспоминается евангельское событие, когда на 40-й день после рождения Христа, его земные родители – Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. В этот день верующим рекомендуется пойти в церковь и освятить свечи, которые называются "сретенскими". Во время пожаров или стихийных бедствий они оберегают дом от беды. Поздравьте родных и близких с праздником Сретения Господня!
Читайте также: Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
Картинки со Сретением Господним
Картинки с праздником
Встреча зимы и лета
Сретение Господне
Сретение Господне 2020
Картинки с Сретением
Картинки с праздником
Сретение Господне
Выбор редакции
-
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян презентовали музыкальный фильм о своих отношениях: видео14 февраля , 18:01
-
День святого Валентина: как украинские звезды поздравляют своих любимых и поклонников в соцсетях14 февраля , 12:02
-
"Украинская песня года": как прошла музыкальная премия Олега Винника и Михаила Поплавского13 февраля , 20:25