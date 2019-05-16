Картину Моне повторно продали на аукционе: теперь в 44 раза дороже

Картину французского импрессиониста Клода Моне из серии "Стога сена" продали за рекордную цену – 110,7 миллионов долларов. В прошлый раз ее выставляли на аукционе в 1986 году. Тогда она пошла с молотка всего за 2,5 миллиона долларов.

Полотно стало самым дорогим из когда-либо проданных работ Моне. Кроме того, впервые картину в художественном стиле "импрессионизм" купили за более чем 100 миллионов долларов. Фамилия покупателя, который не постеснялся выложить кругленькую сумму за работу французского художника, не разглашают.

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Моне написал картину в 1890 году, изобразив фермерское поле с стогами сена. Оно располагалось сразу сад Клода Моне в Живерни. В течение полугода он закончил серию пейзажных работ, которая состояла из 25 полотен. Художник хотел изобразить снопы в разное время года, при любой погоде и освещении.



Клод Моне "Стога сена", 1890 год // Sotheby's

В аукционном доме Sotheby's сообщили, что за все время его существования картина Моне стала девятой в списке самых дорогих лотов.

Полотно из серии "Стога сена" сменило владельца третий раз. До того, как его продали в 1986 году, почти век картиной владела одна семья, которая купила ее напрямую у дилера Моне.

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За 19 лет это четвертая картина Моне проданная на аукционе. Ранее ценовой рекорд среди работ художника принадлежал "Водяным лилиям". Полотно продали за 84,7 миллиона долларов в 2018 году на аукционе Christie's.



Клод Моне "Водяные лилии", приблизительно 1914-1917 года // Christie's