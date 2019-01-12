Катание верхом в компании подруг: Селена Гомес восстанавливается после реабилитации

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

26-летняя певица не появляется в социальных сетях более 4 месяцев, однако она ведет активный образ жизни после лечения в психиатрической больнице. Да, новые фото с отдыха с Селеной Гомес опубликовали ее друзья на своих страницах в Instagram.

Недавно поклонники Селены Гомес могли насладиться невероятными видами горнолыжных курортов США – Биг-Беар, что в Калифорнии. Певица отправилась на отдых с близкими подругами Коннар Франклин и Бэйли Мэдисон, а также другими знакомыми.

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Однако на этом восстановление Селены после госпитализации не завершилось. Новый отдых для 26-летней певицы организовала ее подруга Тейлор Свифт, также к ним присоединилась Каззи Дэвид. Снимок с конной прогулки подруга певици опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Селена Гомес и ее приятельницы предстали на вершине горы, сидя верхом, и на фоне невероятно красивого неба.

Селена Гомес
Селена Гомес с подругами на конной прогулке / Instagram / @raquellestevens

Также недавно Тейлор Свифт поделилась снимком вместе с 26-летней Селеной, которая приехала к ней в гости. Похоже, девушки весело провели время, поскольку на снимке они смеялись от души.

Селена Гомес Тейлор Свыфт
Селена Гомес гостит у Тейлор Свифт / Instagram / @taylorswift

Теги: LifeStyle Селена Гомес Отдых
Источник: 24 канал
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