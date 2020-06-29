Звездное супружество украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова порадовало поклонников совместным фото. Влюбленные поделились яркой фотографией с работы.

Романтическая фотография появилась на личной странице Юрия в инстаграме. Он показал момент насыщенного рабочего дня, где они с Катей невероятно счастливы.

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Катя и Юрий часто появляются вместе на экранах телевизоров и проводят разнообразные мероприятия вдвоем. Пара умеет обеспечить хорошее настроение присутствующим на мероприятии. Влюбленные являются настоящими профессионалами своего дела.

На кадре, который Горбунов выложил в сети, супруги позируют на фоне деревьев. Вероятно, телеведущие проводили мероприятие или находились на съемках за городом. Селфи быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения среди подписчиков в комментариях.

Осадчая позирует в привлекательном зеленом платье с открытыми плечами. Ее шею украшает минималистичная цепочка, а на голове видим стильный объемный обруч золотистого цвета. Макияж телеведущая сделала с акцентом на глазах.

Звездный муж изображен в синем костюме и белой рубашке. Он улыбается в камеру, а жена тем временем нежно обнимает его.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy