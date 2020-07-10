Звездные супруги украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова продолжают путешествовать по Украине. На днях пара побывала на Львовщине, где сделала живописные фотографии на фоне Свиржского замка.

Из-за пандемии коронавируса в мире Катя и Юрий в этом году решили посетить места в Украине, где ранее не бывали или бывали редко. После ослабления карантина они путешествовали по Киевщине, неподалеку от дома. Теперь решили изучать места других уголков родной земли. В частности, отправились на Львовщину. Красивыми фотографиями телеведущая поделилась на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Свиржском замке

Влюбленные посетили Свиржский замок, где снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". Они позировали, держась за руки, устроили романтическое свидание. На их лицах сияют улыбки, такая поездка точно запомнится надолго.

Юрий Горбунов для путешествия выбрал черные штаны, футболку с принтом и джинсовую куртку. Соединил одеяние с белыми кроссовками и завершил образ солнцезащитными очками.

Звездная жена позировала рядом с мужем в джинсах, белой футболке и красном кардигане. Дополнила look белой обувью. Известно, что Катя является поклонницей природной красоты. Она не боится появляться перед камерой без макияжа и часто публикует снимки, где на лице нет косметики. На фоне Свиржского замка она изображена именно так. А волосы знаменитость собрала в хвост.

В заметке Осадчая отметила, что этим летом они открывают для себя по-новому Украину, а Львовщина ничем не хуже Тосканы.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили Свиржский замок / Instagram / @kosadcha

Осадчая и Горбунов на Львовщине / Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая побывала на Львовщине / Instagram / @kosadcha