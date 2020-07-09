Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз поделилась с поклонниками трогательным фото, на котором запечатлена вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Звезда до сих пор не показала лицо своего сыночка, однако кадр не остался без внимания ее аудитории подписчиков.

Семейная фотография появилась на личной инстаграм-странице знаменитости. Она показала один из моментов путешествий по Украине. Такой снимок очаровал поклонников и менее чем за сутки набрал 30 тысяч лайков.

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На фото звездные супруги позируют на фоне невероятно красивой природы. Катя и Юрий радуются, ведь теперь путешествуют по красивейшим местам Киевщины и других уголков Украины, больше узнают о природе родного края. А главное – такие путешествия сейчас являются самыми безопасными, ведь не так популярны среди туристов. Именно поэтому можно провести время, не боясь заразиться коронавирусом.

Горбунов и Осадчая в удобной спортивной одежде и солнцезащитных очках. Юрия видим в белой футболке, а его избранницу – в серой с синими рукавами и красной надписью. Шею телеведущей украшают золотистые цепочки. Маленький Иван предстал перед камерой на руках у звездного отца. Пара не показывает лицо сына общественности, поэтому он на фото боком к камере.