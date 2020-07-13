Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась к морю. Звезда давно ждала этот момент, поэтому поделилась радостной новостью с поклонниками. В Одессе она уже успела сделать яркое фото .

Едва ли не каждый украинец в теплые солнечные дни мечтает оказаться на берегу моря, отдохнуть от будничных забот и насладиться приятными моментами. Катя Осадчая также грезила морским отпуском. Ей удалось осуществить эту маленькую мечту и хотя бы немножко побыть в Одессе. Удивительным кадром она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчая в Одессе

Телеведущая сделала селфи на знаменитой Потемкинской лестнице. На фоне видим красивый порт и бескрайнее море, которое манит отдыхающих.

Катя предстала перед камерой в белой одежде, которую дополнила красивым ожерельем с камнями. Неотъемлемой частью летних образов являются солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в хвост, но ветер игриво развевал их на лицо. Знаменитость в очередной раз показала свою натуральную красоту. Во вне рабочее время она предпочитает оставаться без макияжа, поэтому на ее лице редко можем увидеть косметику.

Половина меня, потому что здесь главное море. Море, я так тебя ждала,

– написала в публикации Осадчая.



Катя Осадчая в Одессе / Instagram / @kosadcha

Вероятно, поездка в Одессу – это командировка, однако она не помешала Кате насладиться прогулками по побережью и посетить популярные туристические места.