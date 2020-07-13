Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает путешествовать по Украине. Звезда провела замечательные несколько дней на Львовщине, а живописными фотографиями поделилась с поклонниками.

Поскольку пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается, звездные супруги Катя Осадчая и Юрия Горбунов этим летом решили познавать интересные места родной земли. Телеведущая обнародовала яркие фото из очередного путешествия на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчя на Львовщине

Осадчая и Горбунов после ослабления карантина активно изучали места неподалеку от дома. Звезда делилась с подписчиками снимками из путешествий и отмечала, что в Украине много красивых мест, которые ничем не хуже популярных туристических городов за рубежом.

На выходных влюбленные посетили Львовщину. Пара остановилась в фешенебельном гостиничном комплексе, где Катя позировала на фоне живописного озера. Знаменитость счастлива, ведь смогла отдохнуть от насыщенной рабочей недели и насладиться временем, проведенным с любимым.

В ее инстаграм-профиле появилась серия фотографий, на которых она показала тамошние пейзажи. Несмотря на пасмурную погоду, фотографии получились яркими и колоритными.



Катя Осадчая на Львовщине / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая путешествует по Украине / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая показала фото со Львовщины / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на Львовщине / Instagram / @kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая на фоне озера / Instagram / @kosadcha