Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая очень любит Францию. Поскольку пока путешествовать нельзя, то она решила вспомнить путешествия, которые были еще до начала пандемии коронавируса, и насладиться воспоминаниями о приятных моментах.

На личной странице в Инстаграме Катя опубликовала целую серию фотографий из живописной Франции. Она вспомнила любимые места и те прекрасные мгновения, проведенные там. Такой пост знаменитость сделала по случаю годовщины взятия Бастилии.

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Катя Осадчая во Франции

Сейчас дальние путешествия для многих людей стали мечтой. Из-за распространения коронавирусной болезни мы не можем свободно путешествовать и наслаждаться всеми памятниками архитектуры и популярными туристическими местами, которые еще полгода назад можно было посетить в любое время.

На колоритных снимках Катя изображена на фоне Эйфелевой башни и других невероятно красивых мест. Она с детства любит эту страну, ведь долгое время там работала моделью еще в юном возрасте.

На кадрах, которые разместила Катя, она показала парижский девятый район, улицу Пьер Симара, дом 13 – это первый адрес ее самостоятельной жизни. Осадчая призналась, что Франция в ее жизни запечатлелась самыми теплыми воспоминаниями из детства.

Никогда не думала, что наступит время, когда я не смогу просто так взять и прилететь. Но впереди еще много путешествий, нужно просто подождать,

– написала в публикации Катя.



Катя Осадчая в Париже / Instagram / @kosadcha



Телеведущая Катя Осадчая во Франции / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая путешествует по Франции / Instagram / @kosadcha



Украинская телеведущая Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая прогуливается по французским улочкам / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая во Франции / Instagram / @kosadcha