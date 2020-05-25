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Катя Осадчая показала, как провела выходные на природе: живописные фото

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Катя Осадчая на природе
Катя Осадчая на природе / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с семьей проводит карантин в загородном доме. Поскольку дальние путешествия опасны, то они изучают красивые места Киевщины. Звезда поделилась очередной серией фотографий, где показала, как прошли ее выходные.

Катя Осадчая и ее муж, ведущий Юрий Горбунов вместе с маленьким сыном Иваном в течение двух месяцев соблюдали карантин. После его ослабления звездные супруги решили попутешествовать по Киевщине, где нет людей на опасности инфицирования. Знаменитость делится фотографиями из путешествий на личной странице в инстаграме

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Куда поехали Катя Осадчая и Юрий Горбунов?

На этот раз Катя и Юрий решили посетить село Рославичи, которое расположено в Васильковском районе Киевской области. Телеведущая опубликовала кадр, где позирует на фоне поля с букетом полевых цветов в руках. На снимке видно, что ее держит за руку сын.

Хотя погода была пасмурной, однако это не помешало насладиться живописными видами и совместным времяпрепровождением.

Катя Осадча
Катя Осадча в Рославичах / Instagram / @kosadcha

Образ Кати Осадчей

Для загородной прогулки она выбрала комбинезон бежевого цвета и светло-коричневую куртку. Соединила такой наряд с белыми кроссовками. Волосы звездная мамочка собрала в прическу сзади и украсила его белой заколкой. Известно, что Катя является поклонницей естественной красоты и ее часто можно увидеть без макияжа. На этот раз она предстала перед камерой именно в таком виде, и, несмотря на это, выглядит непревзойденно.

Катя Осадча
Образ выходного дня Кати Осадчей / Instagram / @kosadcha

Катя ОсадчаУлыбающаяся Катя Осадчая с букетом цветов / Instagram / @kosadcha

Автор: Кристина Кобак
Теги: Катя Осадчая LifeStyle
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