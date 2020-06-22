Катя Осадчая показала редкие фото мужа и сына
Телеведущая Екатерина Осадчая в честь Дня отца выложила в сети серию редких снимков, на которых позируют ее муж Юрий Горбунов и сын Иван. Таким образом знаменитость присоединилась к поздравлениям.
Звезда обнародовала фотографии на личной странице в инстаграме. Супружество Горбунова и Осадчей редко показывает сына в социальных сетях, поэтому фото вызвали активные обсуждения среди поклонников.
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Юрий Горбунов с сыном Иваном
Катя решила поздравить мужа с Днем отца. В сообщении она отметила, что он может подменить маму тогда, когда нужно, может быть нежным и строгим, но главное – всегда остается безгранично любящим. Осадчая призналась, что ей и Ивану очень повезло быть рядом с таким человеком, как Юрий.
На первой фотографии видим Юрия и Ивана на реке. Они позировали во время водной прогулки. Папа разговаривал с сыном, который, похоже, не имел желания поддерживать общение и отвернул голову в сторону.
Юрий Горбунов с сыном на яхте / Instagram / @kosadcha
На следующем кадре Горбунов держит сына за руку. Вероятно, фото было сделано во дворе их загородного дома. Мальчик отвернулся от отца и что-то пристально рассматривал.
Юрий Горбунов держит за руку сына Ивана / Instagram / @kosadcha
Юра и Иван позируют на яхте. У них была водная прогулка по Днепру, во время которой папа учил сына управлять этим замечательным транспортом. Оба одеты в белую одежду, которая гармонично сочетается с атмосферой того летнего солнечного дня, когда семья отдыхала от будничных забот.
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Instagram / @kosadcha
Ивану исполнилось уже три года, однако Катя и Юрий до сих пор не показывают его лицо. На всех фотографиях, которые появляются в сети, мальчик позирует боком или спиной к камере.