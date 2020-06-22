Телеведущая Екатерина Осадчая в честь Дня отца выложила в сети серию редких снимков, на которых позируют ее муж Юрий Горбунов и сын Иван. Таким образом знаменитость присоединилась к поздравлениям.

Звезда обнародовала фотографии на личной странице в инстаграме. Супружество Горбунова и Осадчей редко показывает сына в социальных сетях, поэтому фото вызвали активные обсуждения среди поклонников.

Читайте также Катя Осадчая очаровала сеть романтическим фото с мужем: счастливы вместе

Юрий Горбунов с сыном Иваном

Катя решила поздравить мужа с Днем отца. В сообщении она отметила, что он может подменить маму тогда, когда нужно, может быть нежным и строгим, но главное – всегда остается безгранично любящим. Осадчая призналась, что ей и Ивану очень повезло быть рядом с таким человеком, как Юрий.

На первой фотографии видим Юрия и Ивана на реке. Они позировали во время водной прогулки. Папа разговаривал с сыном, который, похоже, не имел желания поддерживать общение и отвернул голову в сторону.



Юрий Горбунов с сыном на яхте / Instagram / @kosadcha

На следующем кадре Горбунов держит сына за руку. Вероятно, фото было сделано во дворе их загородного дома. Мальчик отвернулся от отца и что-то пристально рассматривал.



Юрий Горбунов держит за руку сына Ивана / Instagram / @kosadcha

Юра и Иван позируют на яхте. У них была водная прогулка по Днепру, во время которой папа учил сына управлять этим замечательным транспортом. Оба одеты в белую одежду, которая гармонично сочетается с атмосферой того летнего солнечного дня, когда семья отдыхала от будничных забот.



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Instagram / @kosadcha

Ивану исполнилось уже три года, однако Катя и Юрий до сих пор не показывают его лицо. На всех фотографиях, которые появляются в сети, мальчик позирует боком или спиной к камере.