Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками редкими семейными фото. Трогательные кадры звезда распространила по случаю дня рождения ее папы.

На личной страничке Кати в инстаграме появились фотографии, на которых она позирует вместе с родителями. Вчера, 6 июня, ее папа Александр Осадчий отпраздновал день рождения.

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Катя Осадчая с папой

Катя с папой позируют во дворе загородного дома. Телеведущая одета в легкое летнее платье желтого цвета с цветочным принтом. Волосы Осадчая собрала в хвост сзади. Она в очередной раз похвасталась естественной красотой и предстала перед камерой без макияжа. Из аксессуаров выбрала большие солнцезащитные очки.

На фотографиях можно увидеть сходство знаменитости со ее отцом.



Катя Осадчая с папой / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая и ее отец Александр / Instagram / @kosadcha

Родители Кати Осадчей

Также звезда опубликовала фото, на котором показала обоих родителей – маму Анну и папу Александра. Они позируют с улыбками на лице. Мама телеведущей держит в руках праздничный торт.

С днем рождения, папа! Замечательный летний день и прекрасный семейный праздник. Многая лета,

– написала в публикации Катя.



Родители Екатерины Осадчей / Instagram / @kosadcha