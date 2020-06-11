Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась кулинарными умениями. Звезда поделилась видео, на котором показала, как готовит итальянский салат "Панцанелла".

Катя Осадчая показывает не только стильные аутфиты, но и вкусные блюда, которые готовит самостоятельно. На ее личной странице в инстаграме появился видеорецепт салата, который может стать хорошим дополнением к вашему столу.

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Рецепт "Панцанеллы" от Кати Осадчей

Для приготовления этого салата вам понадобятся:

изюм (2 ст. ложки);

винный уксус;

баклажаны (2 шт.);

листья базилика;

помидоры (3-4 шт.);

каперсы (1 ст. ложка);

кедровые орехи (3 ст. ложки);

сыр "Фета" (200 г);

оливки (1 стакан).

Предварительно запекаем баклажаны в духовке. Затем нарезаем все необходимые продукты и смешиваем их. Заправляем салат соусом. Для его приготовления мелко нарезаем 2 зубчика чеснока, добавляем 2 столовые ложки белого винного уксуса и 6 столовых ложек оливкового масла.

Приятного аппетита!