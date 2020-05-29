Катя Осадчая скучает по праздникам: волшебные фото с воздушными шариками

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая за время карантина соскучилась по праздникам с родными людьми. вечеринками, друзьями. Она распространила в сети фото с воздушными шариками.

Народная любимица Катя Осадчая на личной странице в инстаграме чуть ли не ежедневно делится с поклонниками яркими фотографиями. Она показывает, как проходят ее карантинные будни. На днях звезда призналась, что скучает по праздниками.

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Катя Осадчая с воздушными шариками

Карантин заставил многих людей научиться ценить свободу и то, что они имеют. Для многих он стал настоящим испытанием, ведь оставаться дома в течение длительного времени не так уж и легко. Катя Осадчая находилась на изоляции в загородном доме вместе с мужем и сыном, однако также успела соскучиться по праздникам.

Она поделилась с поклонниками кадрами, на которых позирует рядом с воздушными шариками нежных цветов. Видим сердечки серебристых цветов, придающие снимкам особую атмосферу.

"И будет новый день и будут снова праздники", – коротко написала в заметке знаменитость.



Катя Осадча с воздушными шарами / Instagram / @kosadcha

Образ Кати Осадчей

Катя предстала перед камерой в красивом наряде. Ее образ состоял из платья черного цвета с цветочным принтом и яркого красного пиджака. Волосы певица собрала в хвост сзади. Она неоднократно отмечала, что является поклонницей натуральной красоты, поэтому на фото изображена без макияжа. Среди аксессуаров Катя выбрала минималистичные серьги.



Телеведущая Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha