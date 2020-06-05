Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает будоражить сеть своими фотографиями. На днях она распространила фото, на котором предстала в дерзком образе с защитной маской на лице.

Катя Осадчая знает, как выглядеть великолепно при любых обстоятельствах. Она не стесняется показывать естественную красоту и позировать перед камерами в эпатажных и оригинальных образах. На личной странице знаменитости в инстаграме в очередной раз появилось фото, которое привлекло внимание пользователей сети.

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Катя Осадчая в защитной маске

Телеведущая позирует в довольно эпатажном образе на фоне картины. Она одета в наряд, который хорошо подчеркивает фигуру. Total black look Осадчей состоит из классических брюк с высокой посадкой и короткой блузки с объемными рукавами и квадратным вырезом. Такой аутфит Катя дополнила шляпой черного цвета, украшенной стразами.

Волосы звезда собрала в прическу сзади, а на лице у нее видим макияж с акцентом на глазах. Однако главной изюминкой образа стала черная защитная маска, которая сегодня является главным аксессуаром.

"Новые времена, новый дресс-код", – коротко написала под фото телеведущая.



Катя Осадчая в защитной маске​ / Instagram / @kosadcha