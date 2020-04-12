Катя Осадчая и Ирина Федишин показали, как проводят Вербное воскресенье дома: фото и видео

В условиях общенационального карантина украинцам приходится праздновать Вербное воскресенье дома. Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов и певица из Львова Ирина Федишин не забывают о традициях даже в условиях самоизоляции.

Сегодня, 12 апреля, верующие отмечают Вербное воскресенье без традиционной службы в церкви. Однако звезды украинского шоу-бизнеса собственным примером демонстрируют, что праздник можно почувствовать даже в условиях карантина, оставаясь дома.

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Популярная чета телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на страницах своего инстаграма показали, как придерживаются обычаев Вербного воскресенья. Пара сняла забавный ролик, на котором показала, как отгоняют веточками вербы друг от друга все зло, что может ждать их в течение целого года. "Не я бью – верба бьет. С сегодняшнего дня через неделю – Пасха. Счастья, здоровья, всевозможных благ", – сказал шоумен Горбунов.

Зато певица из Львова Ирина Федишин опубликовала сообщение, в котором показала, как ее семья смотрит службу онлайн. В ее доме также есть верба. Звезда отметила, что для нее было довольно необычно услышать слова священника, который каждый год благодарил всех, кто пришел в такой большой праздник в церковь, о благодарности всем, кто сейчас молится дома.

Друзья, поздравляю всех с Вербным воскресеньем! Сегодня мы молимся дома. Здоровья всем и любви! В это непростое время поддерживаем друг друга. С Божьей помощью мы все преодолеем,

– написала Ирина Федишин.

К поздравлениям с Вербным воскресеньем присоединилась и жена певца Сергея Бабкина Снежана: "Желаю вам в этот светлый праздник больше общения, больше любви, более чистых чувств, больше легкости, больше душевности! Счастья домашнего! Красочной и сочной жизни". Актриса в этом году также отказалась от традиционного похода в церковь и осталась в своей квартире в Харькове.