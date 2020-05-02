Катя Осадчая и Юрий Горбунов приготовили пиццу: домашние фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж, ведущий и актер Юрий Горбунов с удовольствием рассказывают поклонникам, как проходят их карантинные будни. Они опубликовали домашние фото, где показали, как приготовили пиццу.

Звездные супруги Катя и Юрий находятся на изоляции в загородном доме вместе с маленьким сыном Иваном. Они показывают, как развлекаются дома, как играют с Иваном и отвечают на вопросы поклонников в прямых эфирах. На личных страницах пары в инстаграме появились снимки, на которых они показали пиццу, которую приготовили дома.

Читайте также: В желтом плаще: Катя Осадчая похвасталась ярким образом

Катя и Юрий позируют в удобном домашнем наряде. Телеведущая одета в сине-белую полосатую кофту и штаны в тон. Она без макияжа, а волосы собрала сзади. Любимого Осадчей видим в белой футболке с принтом зелени.

Они изображены на фоне кухни, держа в руках кусочки вкусной пиццы.

Говорят, что от пиццы, которая сделана первого мая собственноручно, не толстеют. Проверим,

– написала под фото звезда.

Горбунов поделился похожим фото, на котором показал итальянское блюдо, которое разрезает его жена.

"Первомай в разгаре", – отметил он в публикации.