Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили сына с днем рождения

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном
Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская супружеская пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили сына Ивана с днем рождения. Мальчику во вторник, 19 февраля, исполнилось два года.

Счастливые родители посвятили публикации на своих страницах в социальной сети Instagram дню рождения сына.

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На снимке семья позирует втроем в похожих нарядах, однако звездные родители не показывают лицо Ванюши. "Два года назад был такой же солнечный день. Спасибо, Ивасику, что выбрал нас своими родителями", – заявила в подписи Катя Осадчая.

Юрий Горбунов также в подписи отметил, что быть родителями – это невероятное счастье.

"Нашему солнышку уже 2 годика! Сынок, будь здоровым и счастливым", – добавил Горбунов.

Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином
Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча з сином
Катя Осадчая с сыном / Instagram / @kosadcha

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Теги: Новости Украины LifeStyle Катя Осадчая Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: LifeStyle 24
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