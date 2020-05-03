Катя Осадчая нарушила изоляцию с мужем и сыном: фото семейной прогулки вблизи Днепра

Звездная семья в течение карантина придерживалась режима изоляции. Однако Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили разнообразить семейный досуг и отправились на автомобиле в Днепр вместе с 3-летним сыном Иваном.

Популярные телеведущие проводили карантин в частном доме недалеко от столицы. Несмотря на то, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто находились на свежем воздухе, супруги не упустили возможность почувствовать величие природы и отправились на прогулку вблизи Днепра. Фотоотчет с семейного отдыха звезды опубликовали на личной странице в инстаграме.

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Знаменитые родители взяли с собой и сына Ивана. Ведущая призналась, что эта поездка с потомком положила начало любви семьи к внутреннему туризму. Пара путешествовала по пригороду Киева автомобилем, что делало невозможным контакт с другими людьми и стало безопасным нарушением режима изоляции.

Для поездки с мужем и сыном Катя Осадчая выбрала комфортный образ. На ней светлые джинсы, красные кроссовки, белая футболка и ярко-желтая кофточка, которая добавила позитива в пасмурную погоду. Не забыла и звезда о солнцезащитных очках, которыми скрыла лицо без макияжа. На одном из кадров с ведущей позировал и 3-летний Иван, лицо которого мама традиционно скрыла от камеры.

Выехали на часок увидеть красоту неподалеку. У нас невероятная страна. После карантина будем осваивать внутренний туризм,

– прокомментировала Осадчая.



Катя Осадчая устроила семейный отдых вблизи Днепра / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая с сыном на отдыхе вблизи Днепра​ / Фото: Instagram / @kosadcha