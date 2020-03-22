Катя Осадчая назвала 7 дел, которые стоит сделать во время карантина

В Украине уже неделю длится карантин. Немало людей уже испытывают дискомфорт дома, поэтому все знаменитости присоединились к своеобразному флешмобу в сети и призывают поклонников не покидать свои дома без необходимости. Так, Катя Осадчая посоветовала провести свободное время с пользой.

Телеведущая обратила внимание поклонников на дела, на которые в будничной суете иногда не хватает времени. К работе на дому можно привлечь и детей, которые тоже в восторге сделают что-то новое во время карантина.

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"Оставаться дома – требование и необходимость. А как проводить время на карантине с пользой? Напишите список дел для себя и детей", – посоветовала Катя Осадчая.

Что делать дома во время карантина

► Разобрать все вещи. От одежды до шариковых ручек – по методу Мари Кондо и ее магической уборки. Эта одноименная книга японского мастера уборки стала бестселлером во всем мире, ведь метод действительно действенный. Я уже разобрала по этому методу часть вещей и планирую это сделать снова. Хотя в своей книге Мари дает на это пол года, сейчас, во время карантина, мы можем справиться быстрее. "Магическая уборка" доступна онлайн.

► Спорт. Даже те, кто обычно не занимаются спортом, сейчас должны уделять ему хотя бы по 5 минут каждое утро. В сети есть множество пятиминутных упражнений для пресса, некоторые из них я уже взяла на вооружение. С такими простыми упражнениями за три недели у нас точно вырисуются кубики.

► "Сходить" в театр дома. Метрополитен опера, Венская опера и другие знаменитые оперы и театры сейчас предоставляют бесплатный доступ к своим спектаклям. Заходите на сайт театра, в котором мечтали побывать, и наслаждайтесь просмотром.

► Google Arts & Culture. Сайт и удобное приложение для смартфона или планшета, где опубликовано огромное количество произведений искусства из разных музеев мира. Картины можно искать по музеям, эпохам, направлениям или художникам. Не забудьте составить себе список тех музеев, куда нужно обязательно поехать после завершения пандемии.

► Изучить иностранные языки. Если вы мечтали подтянуть английский или французский или наконец освоить португальский, сейчас самое время это сделать. Рекомендую каждое утро расклеивать по дому по 15 слов, учить их в течение дня, повторять вечером перед сном, а на следующий день составлять с этими словами предложения. И так постоянно. За время карантина ваш словарный запас существенно возрастет.

► Вспомнить увлечения детства. Я в детстве плела макраме, вышивала и вязала. Потом на все не хватало времени. Сейчас хочу вспомнить вязание.

► Смотреть любимые программы. Теперь, когда вы дома, любимую программу уж точно не пропустите.