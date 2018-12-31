Катя Осадчая ошеломила праздничным образом на Новый год: фото

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поразили поклонников в социальных сетях выбором стильного наряда для празднования Нового года.

Новые фото Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

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Украинская звезда примерила роскошное золотое платье с блестящей вышивкой и длинным шлейфом. Свой образ Катя дополнила аккуратным и лаконичным ободком для волос, собранной прической и стильными серьгами.

На фотографиях телеведущая позирует со своим мужем Юрием Горбуновым.

"С Новым годом! Мира нам и счастья! Поздравляю!" – поздравила поклонников в подписи Осадчая.

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Перед этим Катя Осадчая опубликовала фото, которое сделала во время приготовления к празднованию.

"Все успели приготовить? У нас последние приготовления", – добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода Стиль и мода Катя Осадчая
Источник: 24 канал
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