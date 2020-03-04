Катя Осадчая, Павел Зибров и Владимир Остапчук пришли на премьеру "Свидание в Вегасе": фото

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинской комедии "Свидание в Вегасе". Первыми просмотреть анонсирован фильм пришли отечественные звезды, в частности, Катя Осадчая, Павел Зибров и Владимир Остапчук. Как это было – смотрите в новости.

Немало киноманов в ожидании дебютных показов комедии "Свидание в Вегасе". В канун премьеры посмотреть киноленту пришли знаменитости, которые охотно приняли участие в фотосессии перед входом в зал. На красной дорожке показа красовались MARUV, Владимир Остапчук, Виталина Ющенко, Михаил Ясинский, Мишель Андраде, Олег Собчук, Богдан Юсипчук, VovaZil'Vova, Маша Виноградова, Александр Прохоров и другие.

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Для особого выхода они подобрали стильные наряды, которые уже успели привлечь внимание журналистов LifeStyle 24. Так, Катя Осадчая отдала предпочтение стильным штанам в полоску и пиджак, обнажающим плечи ведущей. Красное кепи стала ярким акцентом стильного образа украинской модницы.



Катя Осадчая / Кинотеатр "Оскар"

А вот Мишель Андраде решила не выбирать для светского выхода изысканные наряды. На премьеру фильма "Свидание в Вегасе" она пришла в черном спортивном костюме и без макияжа.



Мишель Андраде на премьере фильма / Кинотеатр "Оскар"

Певица MARUV выбрала для выхода эффектный образ: она предстала перед камерами с голубыми косичками и в очках. Имидж звезда подчеркнула клетчатым пиджаком, который является трендом сезона.



Певица MARUV / Кинотеатр "Оскар"

Не пропустил премьерного показа и Павел Зибров. Артист красовался перед камерами в джинсовом костюме в сочетании с голубой рубашкой.



Павел Зибров / Кинотеатр "Оскар"

Прогнозируемым было появление на красной дорожке телеведущего Владимира Остапчука. Шоумен сыграл в комедийной киноленте "Свидание в Вегасе" пилота. Остапчук охотно позировал с коллегами по фильму, что видно на кадрах, которые появились в сети.



Владимир Остапчук с коллегами / Кинотеатр "Оскар"

Допремьерный показ комедии "Свидание в Вегасе" / Кинотеатр "Оскар"