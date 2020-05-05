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Катя Осадчая поделилась планами после карантина: суши и поездка к родителям

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Катя Осадчая поделилась планами после карантина
Катя Осадчая поделилась планами после карантина / Instagram / @kosadcha

Популярная телеведущая раскрыла семейные планы после завершения карантина в Украине, которое прогнозируют на 22 мая. Екатерина Осадчая призналась, что хочет насладиться теми вещами, которые до начала изоляции казались вполне обыденными. Она мечтает полакомиться суши, прогуляться по центру Киева и совершить поездку к родителям.

Катя Осадчая ежедневно делится с фолловерами тем, как проходит ее карантин. Однако звезда, как и все общество, хочет его завершения и возврата к привычному ритму жизни. В инстаграм-профиле она показала новый женственный образ и рассекретила планы после преодоления вспышки коронавируса.

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Если еще несколько дней назад телеведущая мечтала сесть за руль автомобиля и отправиться в сторону моря, то сейчас ее желания приобрели более приземленный характер. Хотя она продолжала работать даже во время карантина, но на длительный отдых больше не настроена. Зато Осадчая призналась, что в первую очередь после отмены карантинных ограничений, она хочет навестить родителей, которых не видела уже около двух месяцев.

Также знаменитость рассказала, что хочет сменить атмосферу пригорода Киева на шумные улицы столицы и совершить семейную прогулку по центру города. Также Катя Осадчая мечтает о суши. Несмотря на то, что на днях вместе с мужем Юрием Горбуновым приготовила пиццу, она хочет попробовать традиционное блюдо японской кухни от профессионалов. "Уже готовила, но хочу не самодельных", – ответила телезвезда на совет фолловеров приготовить суши самостоятельно.

Для очередной домашней съемки Катя Осадчая выбрала комфортный и в то же время изысканный образ. Она позировала в широких светлых джинсах и оригинальной белой кофточке с обнаженными плечами, пикантным декольте и объемными рукавами. Ведущая не забыла и об украшениях, выбрав несколько цепочек на шею и булавку с жемчугом. Этим кадром Осадчая в очередной раз доказала, что ее изюминкой является именно искренняя улыбка, которая покоряет сердца пользователей соцсетей.

По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили 12 687 случаев коронавируса, из них 316 закончились летально. 1 875 человек выздоровели.

послаблення карантину
Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Катя Осадчая
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