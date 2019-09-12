Катя Осадчая похвасталась фигурой в трендовом купальнике 2019 года: соблазнительные фото

36-летняя звезда украинского телевидения и неизменная ведущая программы о жизни знаменитостей Екатерина Осадчая решила поделиться кадрами с отдыха, в очередной раз засветив свою фигуру.

Несмотря на то, что Екатерине Осадчей удалось построить головокружительную карьеру телеведущей, она отлично справилась бы и с ролью модели. Ведь ее рост, который достигает 180 сантиметров, и стройная фигура, которую она демонстрирует на свежих фото в Instagram, соответствуют стандартам фэшн-отрасли.

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Светская львица показала серию снимков, на которых она позирует на берегу моря в Одессе в обольстительном монохромном купальнике черного цвета. Стоит отметить, что такой тип пляжных нарядов приобрел большую популярность за последние два сезона.

Кате удалось похвастаться стройными ножками, катаясь на качелях рядом с морем, а также упругим животиком, который она не скрывала.

Еще немного лета перед долгой зимой,

– написала ведущая под фотографиями.

Ее сексуальный летний образ дополнили солнцезащитные очки и собранные волосы.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha