Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой в платье FROLOV: фото
Украинская знаменитость Екатерина Осадчая стала ведущей церемонии вручения премии Best Fashion Awards 2019, которая прошла 19 ноября в киевском отеле Fairmont. Компанию телезвезде составил ее муж Юрий Горбунов, который был вторым ведущим на мероприятии.
Дресс-кодом церемонии стал black tie, поэтому украинские звезды смогли похвастаться роскошными вечерними платьями и смокингами.
Читайте также: В клетчатом костюме: Катя Осадчая засветила стильный осенний look
Екатерина Осадчая, которая известна своими роскошными образами, в который раз смогла поразить армию поклонников. Телеведущая примерила платье из коллекции FROLOV с длинным прозрачным шлейфом и корсетом с глубоким декольте и блестящими стразами. Катя дополнила свой look туфлями-лодочками на каблуках нежно-розового цвета и аксессуаром для волос.
Екатерина Осадчая / Instagram / @kosadcha
Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая / Instagram / @mashaefrosinina
Добавим, что в похожем платья из коллекции FROLOV появлялась супермодель Алла Костромичова на съемках телевизионного проекта "Топ-модель по-украински".
Выбор редакции
-
Объявлен список номинантов Грэмми 2020: кто из популярных артистов попал в списоксегодня , 17:31
-
Актрисы "Холодного сердца" получили звезды на Голливудской аллее славы: фото с церемониисегодня , 16:25
-
Елизавета II и принц Филипп празднуют 72 годовщину свадьбы: история любви королевской парысегодня , 13:00