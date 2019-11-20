Катя Осадчая похвасталась идеальной фигурой в платье FROLOV: фото

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Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская знаменитость Екатерина Осадчая стала ведущей церемонии вручения премии Best Fashion Awards 2019, которая прошла 19 ноября в киевском отеле Fairmont. Компанию телезвезде составил ее муж Юрий Горбунов, который был вторым ведущим на мероприятии.

Дресс-кодом церемонии стал black tie, поэтому украинские звезды смогли похвастаться роскошными вечерними платьями и смокингами.

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Екатерина Осадчая, которая известна своими роскошными образами, в который раз смогла поразить армию поклонников. Телеведущая примерила платье из коллекции FROLOV с длинным прозрачным шлейфом и корсетом с глубоким декольте и блестящими стразами. Катя дополнила свой look туфлями-лодочками на каблуках нежно-розового цвета и аксессуаром для волос.

Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha
Екатерина Осадчая / Instagram / @kosadcha

Маша Єфросиніна і Катерина Осадча / Instagram / @mashaefrosinina
Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая / Instagram / @mashaefrosinina

Добавим, что в похожем платья из коллекции FROLOV появлялась супермодель Алла Костромичова на съемках телевизионного проекта "Топ-модель по-украински".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Катя Осадчая
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