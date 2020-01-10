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Катя Осадчая похвасталась красочными фотографиями с отдыха на Сейшелах

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Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая поехала в отпуск на Сейшелы. Она радушно делится с подписчиками фотографиями с отдыха. В поездку на острова Катя отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым.

На своей странице в Инстаграме Осадчая показала милое селфи из ванной комнаты. Фото ведущая сделала в зеркале, а позади нее в окне можно увидеть прекрасный вид на океан. Позировала Катя в легком белом платье, сквозь ткань которого просвечивало ее яркое бикини. Волосы она собрала в хвост. Звезда часто публикует фото, на которых она без макияжа, особенно на отдыхе, и этот раз не стал исключением.

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Катя Осадча
Катя Осадчая на Сейшелах / Instagram–Stories / @kosadcha

Не обошлось и без фото Юрия Горбунова. На фотографии, которую опубликовала Катя в Инстаграме, он наслаждается красочным видом на побережье. Ведущий одет в синие шорты с принтом, полосатую футболку и белую шляпу.

Юрій Горбунов
Юрий Горбунов на Сейшелах / Instagram–Stories / @kosadcha

Также Екатерина делится красотой местности, где отдыхает.

Сейшели
 Сейшелы / Instagram–Stories / @kosadcha

В рождественский день ведущая опубликовала фотографию, сделанную возле елки на Сейшельских островах. На ней она позировала вместе с Юрием. Под фото Катя поздравила поклонников с этим светлым праздником: "С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!"

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Отдых Катя Осадчая
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