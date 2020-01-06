24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Катя Осадчая похвасталась спортивной фигурой в купальнике: горячие фото

45 Читати новину українською
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отпразднует Рождество Христово в теплых краях в компании своего любимого мужа Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая отправилась на зимние каникулы вместе с мужем на Сейшельские острова. Первые снимки с океанского побережья телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Читайте также: Черный лебедь: Дженнифер Энистон на красной дорожке "Золотого глобуса"

"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать", – добавила в подписи украинская звезда.

На фотографиях Катя Осадчая позирует на сказочном фоне в черном купальнике. Таким образом телеведущая похвасталась идеальной стройной фигурой. Пляжный "аутфит" жена Горбунова дополнила массивным браслетом на ноге, солнцезащитными очками и золотым ожерельем.

В течение часа соблазнительные фото собрали около 30 тысяч лайков, комплименты от звездных коллег и подписчиков в социальных сетях.

"Красотка", – лаконично написала в комментариях Джамала.

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

12 блюд на Святвечер
сегодня
1301
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Катя Осадчая
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:30 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
Юлія Турелик 852
сегодня 13:21 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 1301
5 января 10:21 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
Юлія Михайлова 2253
4 января 12:01 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 167985
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 317
Новости
Больше новостей
Залиште відгук