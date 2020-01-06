Катя Осадчая похвасталась спортивной фигурой в купальнике: горячие фото
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отпразднует Рождество Христово в теплых краях в компании своего любимого мужа Юрия Горбунова.
Екатерина Осадчая отправилась на зимние каникулы вместе с мужем на Сейшельские острова. Первые снимки с океанского побережья телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграме.
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"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать", – добавила в подписи украинская звезда.
На фотографиях Катя Осадчая позирует на сказочном фоне в черном купальнике. Таким образом телеведущая похвасталась идеальной стройной фигурой. Пляжный "аутфит" жена Горбунова дополнила массивным браслетом на ноге, солнцезащитными очками и золотым ожерельем.
В течение часа соблазнительные фото собрали около 30 тысяч лайков, комплименты от звездных коллег и подписчиков в социальных сетях.
"Красотка", – лаконично написала в комментариях Джамала.
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha