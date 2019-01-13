Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой на маврикийском пляже: сказочные фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправились в невероятное путешествие на остров Маврикий.

О своем отдыхе супруги рассказывают поклонникам в социальной сети Instagram.

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В подписи к одному из снимков Катя пошутила, что "все фильтры инсты придумали на примере видов Маврикия" и рассказала, что ранее она уже была на острове. Тогда девушке было 17 лет и Осадчая работала в Париже моделью.

В редакциях глянца распространенная практика летать зимой на фотосессии для весенних выпусков, в теплые края, чтобы успеть потом напечатать актуальные тренды. Первое, что я увидела, еще с самолета – это нереальной красоты океан, такой в детстве я видела только в рекламе известного шоколадного батончика. Мы прилетели большой съемочной командой. Моя коллега, австралийская манекенщица, научила пить местный ванильный чай с молоком, я умудрилась обгореть прямо на съемке, но фотографии все равно получились хорошие. Тогда я решила, что обязательно, когда вырасту, приеду отдыхать в этот Рай. Прошло 18 лет. И вот dreams come true ("мечты сбываются"),

– призналась Екатерина.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



​Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Звездный муж Кати Юрий Горбунов также позировал на фоне необычайных природных достопримечательностей не хуже самой Осадчей.



​Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

На одном из снимков Горбунов рассказал, что это единственное место на Маврикии, которое не защищено естественным рифом!

"Океанская волна бьет с невероятной силой. Природа величественная", – прокомментировал Юрий фотографию.



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy