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Катя Осадчая показала, чем занимается во время карантина

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Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе с семьей придерживается карантина. Катя играет с сыном и устраивает уютные вечера у камина.

Катя Осадчая присоединилась к числу тех украинцев, которые во время карантина сидят дома и не выходят на улицу без крайней необходимости. Ведущая публикует на своей странице в инстаграме полезные советы, которых следует придерживаться, чтобы обезопасить себя от вируса, а также показывает поклонникам, как проводит это свободное время дома.

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Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов на карантине уделяют больше внимания сынку Ивану. Звездные родители играют с малышом и проводят время вместе. Также организуют посиделки у камина. Катя проявила креативность и делает икебаны из березовых веточек.


Юрий Горбунов играет с сыном на карнтине  / Instagram / @kosadcha


Уютные вечера Горбунова и Осадчей у камина / Instagram-Stories / Instagram / @kosadcha


Катя Осадчая делает икебаны из веточек березы / Instagram-Stories / Instagram / @kosadcha

Кроме этого знаменитость опубликовала видео, на котором призвала украинцев мыть руки и дала несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уберечься от болезни.

Будем здоровы. Важно думать о себе и окружающих. Мойте руки, старайтесь не касаться дверных ручек, кнопок и т. д. вирус на металлических поверхностях живет едва ли не 12 часов. Обращайте внимание на то, чего вы касаетесь и дезинфицируйте руки. Коронавирус опасен, поэтому стоит как можно лучше обезопасить себя. Итальянцы призывают не повторять их ошибок и заранее думать о своем здоровье,
– написала в публикации Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости LifeStyle Катя Осадчая LifeStyle
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