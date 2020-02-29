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Катя Осадчая показала костюм в трендовых цветах сезона: фото

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Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поражает своими нарядами. На днях на съемках "Большого весеннего концерта" в Национальном дворце искусств "Украина" Катя продемонстрировала костюм в трендовых цветах этой весны.

Катя Осадча відвідала зйомки "Великого весняного концерту", де поспілкувалася з українським артистами для програми "Світське життя". Ведуча вкотре показала свій вишуканий смак в одязі та стильний образ.

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Для цієї події знаменитість обрала костюм, який складався з подовженого піджака класичного синього кольору, що зараз актуальний, та білих штанів. Таке вбрання Катя поєднала із туфлями-човниками в тон штанів та високим капелюхом білого кольору.

Цікавим елементом образу телеведучої стала портупея з металу та каміння. На обличчі в Осадчої був макіяж в природних тонах.

Катя Осадча
Катя Осадча у костюмі та портупеї / Instagram / @kosadcha

Також знаменитість поділилася світлинами, на яких позує з Тіною Кароль, Олегом Винником та Дмитром Монатіком.

Катя Осадча та Тіна Кароль
Катя Осадча з Тіною Кароль на "Великому весняному концерті" / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча та Олег Винник
Олег Винник та Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катяя Осадча і Монатік
Дмитро Монатік та Катя Осадча на зйомках "Світського життя" / Instagram / @kosadcha 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Катя Осадчая LifeStyle Стиль и мода
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